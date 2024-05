Il secondo furto nella profumeria inguaia i ladri: arrestati con prodotti per 500 euro

Dopo il primo furto passato "inosservato" due malviventi, una ucraina e un sudamericano entrambi 22enni, hanno tentato nuovamente di svaligiare una profumeria di Cattolica convinti di farla nuovamente franca. Non è stato così per i ladri che, riconosciuti dal personale del negozio, sono stati arrestati martedì dai carabinieri della Tenenza. I due giovani, verso le 13.30, erano tornati sul luogo del delitto in via Carpignola e dopo essersi aggirati tra gli scaffali hanno insaccato nello zaino una dozzina tra profumi e solari per un valore di circa 500 euro per poi avviarsi verso l'uscita senza passare dalla cassa. I dipendenti del negozio, tuttavia, si sono ricordati della coppia che pochi giorni prima era riuscita a far sparire altri prodotti per un valore di 300 euro e li hanno tenuti d'occhio mentre nel frattempo hanno chiesto l'intervento dei carabinieri.

I militari dell'Arma, arrivati sul posto, hanno bloccato i due trovando nello zaino la merce rubata e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno accertato il furto facendo scattare le manette. Processati per direttissima mercoledì mattina, nei confronti dell'ucraina e del sudamericano è stato contestato solo il secondo furto. Difesi dagli avvocati Nicolò Nadir Durzi e Jennifer Livi hanno spiegato di essere arrivati in Riviera in cerca di un lavoro. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, li ha rimessi in libertà in attesa della prossima udienza fissata per il 19 giugno.