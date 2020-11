Il secondo quadrimestre del Collegio inizia con una gita

Inizia il secondo quadrimestre per gli studenti del Collegio di Rai2, in onda martedì sera, e la quinta settimana si rivela molto movimentata e piena di sorprese. Per cominciare il Preside avrà un confronto con Giulia Scarano e si prenderà del tempo per decidere del suo futuro. Riuscirà la giovane pugliese a conquistare la fiducia del superiore e l’ambita giacca rossa? Nel frattempo il professor Raina partirà per una docenza all’estero e sarà sostituito dalla Professoressa Barbiero. Ma la vera notizia è che i collegiali potranno partire per la tanto attesa gita e avranno la possibilità di dormire una notte sotto le stelle. Il pensiero della gita imminente rende impossibili le lezioni, i collegiali sono particolarmente indisciplinati e 4 di loro non partiranno. Tra le braccia di madre natura gli studenti riscoprono il lavoro in campagna mentre la sera, intorno al falò, comprenderanno il valore dell’amicizia. Ritornati in Collegio le tensioni non sono finite, a riaccenderle è il discorso del Preside di fine settimana e i voti che infiammano la rivalità soprattutto tra due degli studenti.