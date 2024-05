Il serial killer di Rimini, Zakaria Ismaini, protagonista della nuova puntata del podcast sui crimini della città

Sarà Zakaria Ismaini, il serial killer di Rimini, il protagonista della nuova puntata di Crimini @ Rimini, il podcast ideato da Davide Cardone e Davide Grassi con una serie di racconti true crime raccontati seguendo le indagini dell'epoca e gli atti processuali. Il marocchino oggi 41enne stato condannato anni per la morte di Anna Maria Stellato, la 24enne ligure il cui cadavere fu trovato nelle acque di Torre Pedrera nel luglio del 2012, e per gli omicidi di Cosimo Mastrogiovanni, 63 anni pensionato di Latiano bruciato vivo il 10 novembre 2014, e reo confesso per l'omicidio della 50enne Letizia Consoli, una vedova uccisa a Catania il 7 febbraio 2015 colpita alla testa e gettata in mare. Una lunga scia di sangue che è valsa al nordafricano l'appellativo di serial killer con gli inquirenti che, per il suo profilo criminale e il modus operandi, hanno sempre sospettato che possa aver commesso altri delitti prima di essere catturato proprio grazie alla tenacia degli investigatori.

Zakaria era arrivato in Italia nel 2008 e risulta sposato con una donna italiana. Sposato o no, nel corso delle indagini era emerso che si vendeva tramite annunci online, offrendo sesso o compagnia, sia a uomini che a donne. Di lui si è appurato che avesse lavorato come cameriere, aiuto pizzaiolo e anche in una casa di riposo. Personaggio insospettabile, nel corso dei suoi spostamenti tra Emila-Romagna, Puglia e Sicilia a chi lo frequentava dava l'idea di essere una persona piacevole ma erano tante le ombre della sua vita.

Anna Maria Stellato, Luna per gli amici, era una ragazza di 24 anni come tante. Era cresciuta a Leivi ma conosce la Riviera romagnola perché la nonna ha un appartamento a Rimini dove lei andava spesso per staccare e farsi qualche giorno di vacanza nonostante qualche problema di tossicodipendenza che impensieriva la madre, Orietta Mariconda. La giovane, nel 2012, voleva festeggiare la Notte Rosa e, in occasione del capodanno dell'estate, conosce e frequenta Ismaini per alcuni giorni consumando con lui stupefacenti. La sera del 14 luglio viene vista viva per l'ultima volta sulla spiaggia di Torre Pedrera insieme a una persona e, l'alba del giorno dopo, un turista tedesco trovò il corpo della 24enne riverso seminudo in pochi centimetri d'acqua. I primi accertamenti rilevarono sul suo cadavere un trauma cranico non grave e, all'inizio, si ipotizzò che la giovane avesse sbattuto la testa contro gli scogli perdendo i sensi e annegando.

I carabinieri identificarono i due che erano con lei e uno è proprio Zakaria. Lui fornì le generalità dello spacciatore tunisino di 26 anni poi assolto in appello per mancanza di prove dichiarando che Luna era vicino agli scogli e si è sentita male. Ammise di essere scappato in preda al panico, portando via i vestiti, la borsetta ed il cellulare e di averli gettati in un cassonetto lungo la strada. Nei suoi confronti venne aperta un'indagine per omissione di soccorso e il caso viene chiuso come morte accidentale.

Solo nel 2015, in seguito all'omicidio di Letizia Consoli, venne fatto il collegamento tra la morte di Luna e la presenza del nordafricano con il caso che venne riaperto dagli inquirenti non come accidentale ma come omicidio. Il corpo venne riesumato e si scoprì che la ragazza non era morta per un malore da stupefacenti. La ragazza aveva subìto una violenza sessuale prima di morire annegata in quei 50 centimetri di acqua ed emerse anche dalle intercettazioni fatte sul telefono di un suo compagno che almeno in due occasioni Zakaria aveva cercato di ucciderlo, una volta mettendogli una corda al collo. Anche lui, come l’amico aggredito con il coltello, raccontò di aver visto il viso trasformato, diabolico, mentre rischiava di morire.

Il marocchino è stato condannato in via definitiva per tutti e tre gli omicidi ma tutte e tre le Procure temono ci siano altri casi irrisolti a lui imputabili.