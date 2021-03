Il sindaco di Coriano stringe un 'patto di responsabilità' con i giovani al parco

ll sindaco di Coriano Domenica Spinelli ha fatto visita al Parco Bellini a Sant'Andrea in Besanigo per verificare alcuni danni ai tavoli posti sotto il gazebo

ll sindaco di Coriano Domenica Spinelli ha fatto visita al Parco Bellini a Sant'Andrea in Besanigo per verificare alcuni danni ai tavoli posti sotto il gazebo. "Insieme ai genitori abbiamo girato un video per denunciare l'accaduto e per sensibilizzare tutti al rispetto - spiega il primo cittadino - Sono stati realizzati tanti lavori in questo meraviglioso parco a fronte di una interessante concertazione tra Sindaco, giunta, residenti e i ragazzi. Stiamo vivendo un momento drammatico e noi, che abbiamo la fortuna di vivere in una città rurale con ampi spazi, dobbiamo essere rispettosi di questi luoghi e delle attrezzature".

Piacevole chiacchierata con i ragazzi che giocavano al calcio e anche con quelli un po’ più grandi che hanno stretto un patto di responsabilità con il sindaco, hanno chiesto il numero di cellulare per segnalare direttamente le cose che succedono oltre che impegnarsi a sgridare personalmente chi non rispetta il parco. Il video è visionabile sulla pagina Facebook del Comune.