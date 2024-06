Il sindaco di Livigno a Riccione, Angelini: “Lavoreremo per condividere azioni di reciproca promozione turistica”

Lo scorso fine settimana la sindaca Daniela Angelini ha incontrato il sindaco di Livigno, Remo Galli, in occasione della visita di tre giorni del primo cittadino lombardo a Riccione. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità. “E’ stato un bel momento di condivisione, di scambio di vedute e di opportunità sulla reciproca promozione turistica per le due località”, ha commentato la sindaca Angelini. Fra le occasioni promozionali da condividere insieme i due sindaci si sono soffermati sull’importante appuntamento internazionale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 in cui la città di Livigno assegnerà 26 medaglie e sarà sede delle gare di freestyle e snowboard, confermandosi tra i luoghi di riferimento a livello mondiale per la pratica degli sport invernali.

La vetrina delle Olimpiadi invernali sarebbe un momento promozionale straordinario, condiviso con la città di Livigno, che Riccione potrebbe inserire nel suo programma di promozione e comunicazione a livello internazionale. Per approfondire questa e altre opportunità la sindaca Angelini sarà in visita a Livigno il prossimo inverno.

“Il forte legame tra le nostre città è testimoniato anche dalla presenza nel nostro territorio di alcuni riccionesi che da noi hanno aperto attività imprenditoriali e ricettive”, ha raccontato il sindaco di Livigno che di Riccione ha apprezzato molto la sua bellezza e la vivacità. A unire simbolicamente le due città c’è stato lo scambio dei doni fra i due sindaci con la consegna dei rispettivi gadget realizzati in occasione del Giro d’Italia 2024 quando Riccione e Livigno sono state entrambe città di tappa. La sindaca Angelini ha fatto omaggio alla città di Livigno della copia dell’art work “Perla rosa dell’Adriatico” firmato da Alessandro Baronciani.