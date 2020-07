Il sindaco di Rimini ha ricevuto il nuovo Prefetto Giuseppe Forlenza

Il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha ricevuto questa mattina in residenza comunale Giuseppe Forlenza, dal 27 luglio nuovo Prefetto di Rimini. Forlenza proviene dalla Prefettura di Salerno dove ha ricoperto l'incarico sia di Capo di Gabinetto che, fino al 26 luglio 2020, di Viceprefetto Vicario.

“Rimini è una realtà territoriale unica - ha sottolineato nel corso dell’incontro col nuovo Prefetto il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi – con caratteristiche proprie per essere al contempo una città a misura d’uomo e, specie per il suo ruolo nel panorama del turismo italiano, punto di riferimento nazionale dove si anticipano e concretizzano tendenze e fenomeni. E Rimini, quest’anno, è ancor più punto di riferimento dell’industria turistica nazionale alle prese con una complessa ripartenza dopo il lockdown. L’avere in primavera assunto responsabilmente rigorose ordinanze per la tutela dei cittadini e per potere poi ricominciare a produrre benessere e occupazione in piena sicurezza, ci consegna oggi uno scenario incoraggiante per i mesi estivi. E’ chiaro che la componente dell’ordine pubblico e della sua gestione sono parti essenziali di questa attrattività. Avendo davanti i mesi di agosto e di settembre importanti sul fronte delle prenotazioni e delle presenze, così come degli eventi, diventa ancora più importante concertare e definire le modalità organizzative per garantire ai tantissimi ospiti una vacanza rilassante e in piena sicurezza. Come Comune di Rimini tutto questo ci spinge, così come sempre fatto, a una vicinanza d’azione e d’intenti con gli organismi dello Stato che, come la Prefettura, sono deputati alla gestione della sicurezza. La nostra partecipazione a questi momenti, come ho tenuto a ribadire al nuovo Prefetto Forlenza, non è mai stata, né mai lo sarà, formale ma continueremo ad apportare a quei momenti di confronto tutto il nostro contributo materiale e di idee proprie di un ente che per sua natura è in grado di essere vicino al comune sentire dei suoi cittadini. Al Prefetto Forlenza il nostro augurio di buon lavoro, avremo tutti bisogno della sua professionalità e passione nell’assolvere a questo nuovo incarico, noi ci saremo. E continueremo a essere parte attiva e propositiva per superare le endemiche problematiche legate a un classamento inadeguato della locale Questura, insufficiente per un territorio che fa oltre 16 milioni di pernottamenti turistici ogni anno; e per il superamento della vergognosa situazione legata alla logistica delle forze di polizia, da risolvere obbligatoriamente entro il perimetro di quella Cittadella della Sicurezza, individuata nell’ex caserma militare ‘Giulio Cesare’.”

Il Prefetto Forlenza ha colto l’occasione per auspicare per la Città di Rimini “una piena ripresa post pandemia di tutte quelle iniziative nazionali e internazionali attualmente sospese, modificate o comunque compresse nel loro svolgimento” ed ha espresso “il personale apprezzamento per una città capace di essere all’avanguardia sul piano delle idee e dei progetti, facendo spesso da apripista per realtà – a volte anche metropolitane – non solo in ambito turistico, ma anche culturale”. Il Prefetto Giuseppe Forlenza, 56 anni, è nato a Contursi Terme (SA). Laureato con lode in Giurisprudenza nel 1987 presso l' Università degli Studi di Salerno - dove ha collaborato con la cattedra di Procedura penale - ha conseguito il master di II livello in "Management Pubblico" presso l'Università di Perugia in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. È abilitato all'esercizio della professione di avvocato.

Entrato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno nel 1990 è stato assegnato prima alla Prefettura di Alessandria poi alla Prefettura di Potenza, dove ha ricoperto l'incarico di vicecapo di Gabinetto, capo Ufficio stampa e dirigente dell'Area ordine e sicurezza pubblica. Promosso Viceprefetto con decorrenza 1° gennaio 2006, è stato assegnato alla Prefettura di Campobasso per poi essere assegnato presso la Prefettura di Salerno dove è stato per tre anni dirigente dell'Area Enti locali ricoprendo successivamente sia l'incarico di Capo di Gabinetto (da agosto 2012) sia quello di Viceprefetto Vicario (fino al 26 luglio 2020). Dal 27 luglio 2020 èPrefetto di Rimini.