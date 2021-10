Il sindaco Foronchi “in pista” al Misano World Circuit per l'evento tutto al femminile

Tappa al “Misano World Circuit Marco Simoncelli”, ieri pomeriggio, per il sindaco di Cattolica Franca Foronchi. Invitata all'evento/conferenza “Marlù Keep Dreaming mette in pista la passione”, la Prima cittadina ha potuto assistere all'anteprima della nuova campagna di comunicazione del marchio del gioiello creato dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri. Un progetto destinato a promuovere e raccontare il femminile all’interno del MotoMondiale e del mondo del Motorsport. Nella Palazzina Pit Building, sono state presentate le clip di Frinè Velilla, media manager Dorna, Irene Aneas, addetta stampa team Leopard Moto3, Marina Rossi, team director Marc Vds e Elisabetta Bonetti, marketing e sponsorship manager team LCR. I primi video andranno online in questi giorni sui canali social Marlu e dal 28 novembre su Real Time - Discovery (Canale 31), nel format TV “Scatenate” della scrittrice storyteller Mapi Danna.

Protagonisti dell'appuntamento anche due giovani cattolichini, Eva Galeazzi e Niccolò Antonelli. Il pilota di Moto3, centauro della VR46 Rider Academy che corre nel Team Avintia Esponsorama, in occasione della precedente tappa di Misano del Motomondiale è divenuto nuovo testimonial del progetto #MarluRicaricAmore grazie al quale è stata donata proprio alla giovane motociclista Eva Galeazzi (Team Bruno Racing) una tuta cucita a mano dalle sarte della ditta Rewin, personalizzata con il claim “Marlù Keepdreaming”, un "dono d'amore" per aiutarla ad inseguire il suo personalissimo sogno.

"Ho davvero apprezzato - spiega il sindaco Foronchi - i progetti messi in campo da questo marchio. Si è data voce al lato femminile all'interno dell'universo del MotoMondiale erroneamente accostato esclusivamente al mondo maschile. Le protagoniste dei video raccontano tutta la loro passione per questo sport e svelano il lato più umano del loro impegno nel mondo dei motori. È stato emozionante, inoltre, vedere i due giovani cattolichini Niccolò ed Eva condividere i propri sogni e supportarsi a vicenda. Vanno incoraggiati, come tutti i nostri ragazzi, a far emergere i loro talenti".

Infine, non mancano le iniziative gli appuntamenti nella Regina per completare l’offerta legata al Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Questa sera, venerdì 22 ottobre, dalle ore 20.00 lungo viale Bovio prederà vita l'esposizione di auto e moto d'epoca a cura del "Club amici automostoriche" di Cattolica (in caso di mal tempo l'evento sarà rinviato a sabato pomeriggio). Domani 23 ottobre, invece, l'appuntamento è per le ore 17.00 quando in via Curiel torneranno a riunirsi piccoli centauri con le loro minimoti pronti a "sfrecciare" fino a Piazza Primo Maggio.