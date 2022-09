Il sindaco Giorgetti brinda a un'estate sicura: "A Bellaria pochi episodi di tensione e vandalismi"

La stagione turistica, pur volgendo al termine, ancora riserva tante sorprese a Bellaria Igea Marina: anche in questo weekend una città costellata di eventi, dalla Festa della Piadina alle finali di Miss Mamma Italiana, da ‘La Romagna dei Libri’ all’ultimo torneo open di beach volley firmato Kiklos. Un fine settimana in cui, ancora una volta, Bellaria Igea Marina potrà contare sulla presenza discreta e rassicurante di coloro che operano in divisa sul territorio. “A tutte le Forze dell’Ordine presenti nella nostra città, un ringraziamento per quanto fatto durante l’estate e per ciò che ancora daranno alla nostra comunità. Vorrei sottolineare il lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri, i cui rinforzi estivi hanno consentito di coprire molti servizi notturni e si sono rivelati preziosi per numerose attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ricordando non da ultimo la Polizia di Stato e il grande contributo in termini di presidio e sicurezza percepita, offerto dalle unità impegnate sino a fine agosto nel distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina”, le parole del Sindaco Filippo Giorgetti.



Primo cittadino che proprio a inizio di questa settimana aveva condiviso con la città le prime riflessioni sul tema della performance turistica, ma anche del decoro e della sicurezza, parlando di una stagione “ricca di eventi che hanno saputo convivere con la tranquillità dei residenti e degli ospiti di Bellaria Igea Marina. Nel complesso e rispetto ai territori limitrofi, possiamo affermare che abbiamo attraversato questa intensa estate con un buon ordine pubblico a misura di turista e di cittadino.” Osservazioni ai margini delle quali Giorgetti ha annunciato il report a cui sta lavorando la Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina, atto proprio allo studio degli episodi – fortunatamente pochi - di tensione e vandalismi verificatisi in questi mesi nella città di Panzini. “Perché il fenomeno non sia sottovalutato, ora che è molto contenuto, mettendoci nelle condizioni di operare in maniera congrua e preventiva”, aggiunge oggi sull’argomento l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Mauri.





Intanto, proprio il Comando di via Leonardo da Vinci – che durante tutto l’anno ed in particolare in estate lavora in stretta sinergia con le altre Forze dell’Ordine – rende nota nel dettaglio l’attività condotta durante il mese di agosto: “Numeri che ben traducono il volume di attività prestata a servizio della città da parte de nostri agenti”, sottolinea l’Assessore esprimendo soddisfazione e apprezzamento per il lavoro svolto. Cifre alla mano, tra il 1^ ed il 31 agosto la centrale operativa ha infatti evaso un totale di 236 richieste di intervento di singoli cittadini, più 50 richieste di intervento pervenute da altre forze dell’ordine; 18 i servizi prestati in occasioni di manifestazioni pubbliche. Sul fronte dell’attività in strada, sono stati 18 i sinistri registrati, 8 con feriti e 10 con soli danni a cose: in un caso si è verificata omissione di soccorso e in due circostanze è stato contestato il rifiuto di sottoporsi a verifica per sostanze stupefacenti. Le violazioni in aree riservate a disabili sono state 7, più una per uso indebito di pass invalidi, 4 le violazioni per mancata copertura amministrativa e una quella riscontrata per guida in stato di ebbrezza. Sono stati poi 16 i servizi antiabusivismo in spiaggia, che hanno portato a 18 verbali e 8 sequestri amministrativi; a questi si aggiungono i 20 controlli effettuati tra attività commerciali e ricettive. Infine, si segnalano i 5 verbali inerenti il decoro urbano, i 3 relativi al non corretto conferimento di rifiuti, più uno per ubriachezza e uno elevato nei confronti di un esercizio per la vendita alcolici dopo le 24.00; 13 le denunce complessive.