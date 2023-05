Il sindaco Giorgetti ha ringraziato quanti si sono prodigati per l'emergenza alluvione a Bellaria

Nella giornata di lunedì, il Sindaco Filippo Giorgetti e la Giunta hanno ricevuto presso la Sala del Consiglio donne e uomini della Protezione Civile, della Polizia Locale, dell’Arma dei Carabinieri e delle altre forze dell'ordine, del mondo associativo legato al volontariato che si è attivato in questi giorni, oltre che il personale comunale. Per il primo cittadino, “un simbolico momento di ringraziamento, per incontrare e rivolgere un plauso di persona a tutti coloro il cui operato è stato fondamentale nella delicata gestione dell’emergenza e per garantire la sicurezza del territorio nei momenti più difficili del fenomeno alluvionale che ha colpito l’intera Regione; proprio il mondo del volontariato, anche in questa occasione, si è dimostrato risorsa preziosa ed affidabile, eccellenza assoluta espressione della comunità di Bellaria Igea Marina, continuando anche in queste ora a portare il proprio aiuto alle zone più colpite a noi vicine.”