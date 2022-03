Il sindaco Giorgetti scrive ai giovani di Bellaria: "Organizzato un grande forum rivolto a voi”

“Un evento molto importante, a cui teniamo molto, legato al piano strategico e dedicato ai nostri ragazzi: che del piano strategico sono stati colonna portante sin dalle sue fase embrionali. Parliamo di giovani e giovanissimi, da quelli che si apprestano a raggiungere la maggiore età sino ai 23/25enni: davvero vogliamo avere il loro contributo e conoscere il loro sguardo sulla città. Siamo consapevoli che è un ‘target’ difficile da coinvolgere, per questo il messaggio che rivolgiamo loro è chiaro: c’è un contenitore per voi, un canale aperto di confronto in cui siete liberi di esprimervi e dare voce alle vostre prospettive sulla realtà che vi circonda. Ci rivolgiamo sia a tutte le ragazze e i ragazzi che fanno parte del nostro prezioso mondo associativo, a quello sportivo o in generale sono coinvolti in gruppi più o meno organizzati, sia soprattutto a chi non fa parte di queste realtà e avrà il prossimo 25 marzo la possibilità di avere un ruolo reale nel processo decisionale che disegnerà la Bellaria Igea Marina dei prossimi decenni. Il tutto in un’occasione di confronto e discussione che non vuole essere né pesante né noiosa, in cui a ogni partecipante chiediamo di essere se stesso e dire la sua, dai grandi sogni alle aspettative più immediate”, così il Sindaco Filippo Giorgetti introduce il ‘forum’ rivolto ai giovani di Bellaria Igea Marina, organizzato dall'Amministrazione Comunale per il prossimo 25 marzo.



Si tratta di un tavolo di lavoro vero e proprio, previsto dalle 18.00 alle 20.00 al Palacongressi, espressamente rivolto agli under 25; un momento di incontro e condivisione che lo staff di coordinamento del Piano Strategico sta perfezionando con impegno, anche attraverso l’invio di una lettera a tutti i giovani di Bellaria Igea Marina compresi nella fascia di età tra i 16 e i 23 anni. “Un vero e proprio invito con cui, in qualità di Sindaco ed a nome della comunità, tendere la mano a coloro che rappresentano il nostro futuro. Abbiamo scelto la lettera su carta, magari un mezzo a cui giovani e giovanissimi sono ormai poco abituati, perché lo abbiamo concepito come un invito diretto e ufficiale: per partecipare a un processo decisionale che questi ragazzi vogliamo ricordino come proprio e di cui sono stati attori protagonisti", sottolinea il primo cittadino.



Il forum del prossimo 25 marzo, che si terrà nel pre-serata e sarà impreziosito da un aperitivo per tutti i partecipanti, darà quindi continuità al percorso avviato insieme ai giovani di Bellaria Igea Marina, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche, nel maggio 2021 nel contesto del Piano Strategico Bim 2040. Proprio nella giornata di ieri, l’Amministrazione ha incontrato rappresentanze del mondo associativo e del terzo settore, illustrando loro finalità e modalità di svolgimento dell’appuntamento al Palacongressi. Saranno loro, infatti, ad essere moderatori ai vari tavoli di confronto a cui prenderanno parte i ragazzi e che saranno allestiti in sala; a ognuno di questi tavoli, il compito di discutere un tema concordato, rispondendo a una domanda - differente per ogni tema - in un tempo predefinito in modalità focus group: il tutto in vista di una riflessione di sintesi e una condivisione finale nel pieno spirito che anima il Piano Strategico di Bellaria Igea Marina.