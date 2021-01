Il sindaco Gnassi al suo successore: "Va tenuta la barra sul cambiamento, i riminesi ne sono orgogliosi"

Invece dei grattacieli l'amministrazione Gnassi a Rimini ha puntato su una "rivoluzione verde" su cui "tenere la barra". E piazzale Kennedy, dove poteva nascere un mega albergo, diventa il simbolo del Parco del mare, del waterfront rinnovato puntando su sostenibilità e benessere. Lunedì la giunta aggiorna la stampa sul progetto, ma l'incontro è anche occasione per riflettere su come sia cambiata la città. "Sono a fine mandato e Rimini è orgogliosa della traiettoria che ha imboccato", manda a dire anche al suo successore il primo cittadino Andrea Gnassi.

In merito restano due i nomi più gettonati per il Partito democratico: Emma Petitti, presidente dell'assise regionale e Jamil Sadeghoolvaad, assessore per i due mandati, che annuncia per giovedi' prossimo 28 gennaio in diretta sui social "alcune cose importanti", senza sbilanciarsi ulteriormente.

"Non abbiamo mai usato la parola negazione o rottamazione", aggiunge Gnassi rispondendo alle domande dei giornalisti e sottolineando che "non si tratta di togliere sassolini, ma di metterli e mettiamo in fila quelli di Rodari". Il primo cittadino ricorda che "nel 2011 abbiamo avuto il coraggio di dire, come nelle famiglie, che era il momento di cambiare e lo abbiamo fatto. Parlavamo di rivoluzione e una realtà. Due mesi fa, ricorda, "l'amministrazione ha vinto la causa fatta da Coopsette" per la mancata realizzazione di un mega hotel. "Le scelte hanno dei costi e si deve essere anche disposti a rischiare. Farlo per il bene della città - conclude - è un bel segnale". Regnano paura e incertezza, per i vaccini, le varianti, la terza ondata, il governo, "attraversiamo questo tempo così e i riminesi mettono nella paura l'orgoglio per la loro città che cambia".