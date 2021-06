Il sindaco in moto sul porticato del Municipio. L'attacco di Erbetta: "Non tutti i cittadini sono uguali"

Il nuovo attacco del consigliere di Rinascita Civica Mario Erbetta viaggia su "due ruote". Il politico pubblica su Facebook un video del sindaco di Rimini Andrea Gnassi che esce dal Municipio con la moto accesa, percorrendo poi un breve tratto del porticato di piazza Cavour. La moto in questione, va subito chiarito, sarebbe quella di "servizio" che Ducati ha dato in comodato d’uso a favore del sindaco. Il mezzo solitamente è in espozione all'interno di Palazzo Garampi.

Le immagini hanno fatto però sobbalzare Erbetta che grida: "Chi può e chi non può!". Il consigliere commenta, "questo video che risale a giovedì evidenzia una cosa, a Rimini non tutti i cittadini sono uguali! Mentre in centro storico si sono eliminati tutti i parcheggi sia per auto che per moto al punto che ieri per partecipare al Consiglio Comunale ho parcheggiato di Fronte a Vulpitta vicino al Castel Sismondo il Sindaco parcheggia tranquillamente all’interno dell’androne della casa comunale". E qui va ribadito che il mezzo è di servizio. Erbetta comunque incalza dicendo che "Dal video si evince che accende il motore all’interno della casa comunale, si fa aiutare dalla sua segretaria per aprire le porte con le fotocellule e percorre il marciapiede di fronte al Comune in moto senza nessun problema. Mi domando se lo avesse fatto un cittadino comune cosa sarebbe successo? Poteva portare la moto a piedi fino alla strada, come la perizia dell’uomo medio avrebbe consigliato".

Il consigliere e candidato sindaco con Rinascita Civica alle prossime amministrative non perde anche l'occasione per lanciare la stoccata elettorale: "Il Sindaco che in dieci anni ha fatto il bello e il cattivo tempo a Rimini e che ancora oggi vuole governate in modo dinastico imponendo il suo delfino. Lui può e noi non possiamo. Bisogna cambiare alle prossime elezioni".