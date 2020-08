Il sindaco incontra il Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna

Il Sindaco Andrea Gnassi ha ricevuto ieri, in Residenza Comunale, il Capitano di Vascello (CP) Giuseppe Sciarrone, Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna e alla guida della Direzione Marittima dell'Emilia Romagna, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, Capitano di Fregata Pietro Micheli. Al ringraziamento per l'importante e preziosa attività svolta a servizii di tutta la comunità, il sindaco ha voluto ribadire la piena e massima collaborazione dell'amministrazione comunale su tutti i temi di interesse per la città.

