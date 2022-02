Il sindaco incontra il Papa e la Lisi lo attacca: "Hanno votato contro alla proposta di invitarlo a Rimini"

Il sindaco Jamil Sadegholvaad incontra Papa Francesco, nell’appuntamento previsto dall’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), e una parte della minoranza lo attacca. A mettere i puntini sulle i sono stati durante le scorse ore i consiglieri Gloria Lisi e Stefano Brunori. Attraverso un post sui suoi profili social il sindaco scrive: “Una giornata speciale, un incontro emozionante. Dalle parole di Papa Francesco un invito ai noi sindaci all'ascolto delle nostre comunità e uno stimolo per costruire la ripartenza del Paese”.

E secondo i consiglieri Lisi e Brunori: “Il sindaco di Rimini ha incontrato in questi giorni il nostro Papa Francesco e si è fatto portavoce della città per invitarlo a venire a Rimini. Fin qui niente di più meritevole se non fosse che lo stesso sindaco e i consiglieri di maggioranza solo dieci giorni fa hanno bocciato proprio la proposta di delibera del gruppo consigliare Gloria Lisi per Rimini che chiedeva di far venire il Santo Padre in Riviera”.

E conclude: “Ora, o il sindaco invita ma non sa che i suoi consiglieri comunali considerano in maniera non favorevole la proposta oppure la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Bravo Sindaco, brava maggioranza, ma magari la prossima volta prima di bocciare sentitevi al telefono così evitate queste figuracce”.