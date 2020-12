Il sindaco Morelli e l'assessore Bertuccioli portano gli auguri ai nonni della Cra Marignanese

La vigilia di Natale il Sindaco Daniele Morelli e l'Assessore ai Servizi Sociali Michela Bertuccioli si sono recati in visita alla Casa Residenza Anziani marignanese per incontrare la coordinatrice della struttura Raffaella Piva (Cad). Raffaella ha guidato Sindaco ed Assessore nell'"incontro" con i nonni e le nonne, possibile secondo i protocolli vigenti. Grazie ad una importante riorganizzazione degli spazi, infatti, è stato possibile visitare due situazioni distinte. E' stata creata un'apposita saletta nella parte retrostante la Casa Residenza, che è dotata di ampie vetrate, per permettere alle famiglie di portare gli auguri e i saluti agli ospiti. Inoltre, grazie ad un accesso isolato laterale alla struttura, è stata allestita la "Stanza degli Abbracci", uno spazio munito di tutti gli accorgimenti che permettono ad un singolo familiare di avere un contatto più diretto, sempre nella massima sicurezza, con la persona cara.

Il Sindaco e l'Assessore hanno portato a Raffaella, agli Operatori e e tutti gli ospiti della Casa Residenza i più sentiti auguri da parte di tutta la comunità, complimentandosi per la cura e l'alta professionalità della coordinatrice e di tutto il personale che da molti mesi sta gestendo in maniera egregia l'emergenza, mantenendo elevata l'efficienza, ma soprattutto l'intensa umanità. Queste due opportunità permettono maggiore vicinanza durante questi sentiti giorni di festa, ma saranno mantenute anche nei periodi successivi, rendendo sicuramente più leggera la distanza legate a questo complesso momento.