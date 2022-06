Il sindaco Parma accoglie in Municipio le atlete dell’asd Santarcangelo Volley e Ginnastica

Nella mattinata di mercoledì 15 giugno il sindaco Alice Parma ha accolto in Municipio le atlete dell’associazione sportiva dilettantistica Santarcangelo Volley e Ginnastica, che negli ultimi mesi si sono rese protagoniste di diversi risultati prestigiosi. Le ragazze della squadra di volley under 12, in particolare, si sono laureate campionesse territoriali della Federazione italiana pallavolo – Comitato di Forlì, Cesena e Rimini. Dalla pallavolo è arrivata anche la vittoria del torneo nazionale Kiklos Young Volley nella categoria under 13: la 21^ edizione della competizione, che si è svolta a Bellaria Igea Marina, ha visto la partecipazione di 6mila atleti, con mille squadre e 90 società iscritte.



Per quanto riguarda la ginnastica, le atlete hanno preso parte al campionato nazionale Uisp vincendo il titolo di specialità, con la ginnasta Chiara Luce Angelilli protagonista anche di importanti risultati individuali. Nell’occasione, oltre a congratularsi con le atlete e l’allenatrice Francesca Paesini, la Parma ha ringraziato le famiglie presenti per l’impegno e la costanza con le quali hanno supportato le ragazze nello svolgimento dell’attività sportiva.