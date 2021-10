Il sindaco Sadegholvaad ha ricevuto la visita del nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini

Martedì mattina il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto in residenza comunale la visita del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Ingegnere Luca Manselli, accompagnato da Pietro D’Agostino, direttore vice dirigente del comando provinciale di Rimini. Manselli regge il Comando di Rimini dal 1 settembre, in aggiunta a quello di Ravenna per il quale conserva le funzioni.

Il sindaco Sadegholvaad, nel dare il benvenuto al comandante Manselli, ha voluto ringraziarlo “per il contributo di esperienza e professionalità che porterà nel nostro territorio, anche alla luce della conoscenza della realtà di area vasta romagna già maturata a Ravenna”. Il sindaco Sadegholvaad ha poi rinnovato al comandante Manselli la più ampia disponibilità sui temi comuni della sicurezza del territorio, ringraziandolo per la visita e augurandogli buon lavoro.