Il sindaco Sadegholvaad in prima linea per chiedere rinforzi permanenti delle forze dell'ordine: raccolte già 2mila firme

Sul problema della sicurezza è il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, a scendere in prima linea avviando una petizione sul tema dei rinforzi delle forze dell'ordine anticipando di voler trovare un modo per condividere con i cittadini, le imprese, le associazioni e i sindacati un'iniziativa con il solo scopo di vedere riconosciute le esigenze di una delle province più dinamiche e attrattive d'Italia. Il sindaco aveva auspicato il sostegno di tutti gli schieramenti politici, in quanto si tratta di un tema annoso che non è mai stato risolto nel tempo da qualsiasi colore politico che è stato al governo.

In prima persona ha aperto una petizione rivolgendosi ai cittadini. E’ intitolata: Rimini merita il potenziamento permanente delle forze dell’ordine. Si legge nel documento che si può reperire attraverso il portale www.change.org: “Nella provincia di Rimini, gli organici di Polizia sono da sempre dimensionati sui residenti ufficiali, circa 350 mila abitanti. Ma ogni anno il territorio riminese ospita 16 milioni di pernottamenti turistici e quasi 20 milioni di escursionisti che rendono il mantenimento della sicurezza particolarmente complesso e impegnativo per le forze dell'ordine, encomiabili per l’impegno costantemente profuso, nonostante il dimensionamento numerico limitato. Peraltro, grazie agli investimenti nei settori fieristico e congressuale, queste consistenti presenze turistiche sono, ormai da anni, diluite lungo tutti e 12 i mesi dell’anno, e non concentrate nei soli mesi estivi”.

Dopo l'annuncio, come ha dichiarato lo stesso Sadegholvaad, "ho cominciato lunedì a distribuire il materiale cartaceo a consiglieri comunali, comitati d'area e associazioni per raccogliere le firme sulla petizione popolare per chiedere al Governo di provvedere a rinforzi permanenti di Polizia in provincia di Rimini. In pochi giorni la petizione, che è naturalmente estesa a tutti i Comuni della provincia, ha già raccolto 2mila sottoscrizioni in via telematica. Il concetto è che riconoscere al territorio riminese quanto merita in termini di dotazioni statali di sicurezza sia un dovere da parte dello Stato nei confronti della comunità locale e dei suoi cittadini. E' una battaglia popolare e bipartisan che proprio per questo sarebbe opportuno fosse fatta proprio unitariamente anche dalle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione: sulla sicurezza gli interessi della collettività vengono prima di qualsiasi questione".

"Su un tema analogo - prosegue il sindaco - i rinforzi estivi delle forze dell'ordine, tutti i sindaci della provincia di Rimini, 27, hanno firmato la scorsa settimana un appello congiunto affinché il potenziamento stagionale giunga in modalità numericamente adeguata e temporalmente tempestiva. Ieri abbiamo appreso ufficialmente che sono circa 300 le donne e gli uomini che verranno destinati al territorio provinciale dall'1 luglio all'1 settembre, con la possibilità- per situazioni speciali- di richiedere risorse aggiuntive. Ringraziamo la Prefettura per l'impegno a nome della comunità svolto nei confronti del Viminale, direttamente competente sul tema. Se questi dati rispondono alla realtà dei fatti, si tratta di 30 unità in meno rispetto al 2023; una riduzione del 10 per cento. La sostanza operativa sicuramente cambia di poco ma il segnale resta. Certamente ci saranno delle ragioni importanti da parte del Ministero dell'Interno a motivare questa scelta (il G7 in Puglia?) ma siamo sempre lì, come da 30 anni a questa parte: la specificità del territorio riminese è presa in considerazione a singhiozzo".

"Come sindaci e come cittadini - conclude Sadegholvaad - reiteriamo dunque senza alcuna polemica ma con spirito propositivo la richiesta di dotare la provincia di forze dell'ordine numericamente adeguate a un territorio che accoglie ogni anno 16 milioni di turisti e almeno 20 milioni di escursionisti, con grandi eventi e un'attività relazionale e di servizi ormai spalmata su tutti i 12 mesi dell'anno. Restiamo fiduciosi circa la risposta, restiamo un po' così visto il taglio numerico, seppur ridotto, dei rinforzi estivi. Non vorremmo che l'immagine simbolica circa la considerazione dello Stato italiano verso la sicurezza nella provincia di Rimini continuasse a rimanere quel mostro di cemento dell'ex questura in via Ugo Bassi. Commissionato da Roma e poi lasciato sul groppone dei riminesi senza neanche batter ciglio. Anche di questo però se ne sta dando soluzione Rimini: tra pochi giorni ci saranno delle novità per superare quella vergogna voluta dallo Stato, provocata dallo Stato. E a cui noi, ancora una volta, dobbiamo mettere una pezza".