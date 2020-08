Il sindaco Tosi: "Ferragosto sicuro grazie all'impegno costante delle Forze dell'Ordine"

"Il Ferragosto è andato bene e il merito va anche alle donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine. A loro va il mio più sentito ringraziamento a nome dell'Amministrazione comunale di Riccione e della città intera". Così il sindaco di Riccione, Renata Tosi, ha voluto ringraziare Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale per il lavoro svolto nel weekend appena trascorso, il più affollato di tutta la stagione estiva 2020. "Grazie di cuore per le presenze costanti, indispensabili ed efficienti. Grazie ai volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e della Croce Blu per la loro presenza rassicurante e fondamentale. Buon Ferragosto a tutti in una Riccione strapiena di turisti, grazie!", ha scritto il sindaco Tosi sulla sua pagina Facebook dopo aver incontrato e portato gli auguri di Buon Ferragosto personalmente ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine. "Vi ringrazio per lo spirito di servizio che avete dimostrato e che continuate a dimostrare ogni giorno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella stessa giornata dell'Assunzione, il sindaco ha visitato il personale sanitario dell'Ospedale a cui grazie alla generosità degli operatori riccionesi (Kalamaro Piadinaro, la Piadina Riccionese, Hotel San Gottardo Riccione) è stato offerto il pranzo di Ferragosto. "Non dimentico e non dimenticheremo - ha scritto sui social il sindaco - ai sanitari del nostro ospedale ‘Ceccarini’. I migliori Auguri a chi, anche il giorno di Ferragosto, presta servizio per il bene di ogni singolo paziente".