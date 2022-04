Il sindaco Tosi ha ricevuto il nuovo comandante della sottosezione Polizia stradale di Riccione

Il sindaco di Riccione Renata Tosi ha ricevuto nei giorni scorsi il sostituto commissario Roberto Bonifazi che ha assunto recentemente il nuovo incarico di comandante della sottosezione Polizia stradale di Riccione. Riccionese d’adozione, il nuovo comandante vanta numerose esperienze lavorative. In Polizia dal 1987, Bonifazi ha prestato servizio alle volanti della questura di Firenze e all’antisequestro di Bologna fino ad approdare alle squadre mobili di Ancona e Rimini dove in quest’ultima è stato impegnato alla Divisione anticrimine. Ha guidato il posto di Polizia estiva di Riccione per 5 anni. E’ sposato con Barbara e padre di Edoardo. Nel corso dell’incontro in Municipio incentratosi su un quadro generale della sicurezza stradale, il sindaco ha dato il suo personale benvenuto al comandante e ribadito la volontà di garantire una sempre stretta e proficua collaborazione tra tutte le forze dell’ordine.