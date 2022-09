Il sistemone del Superenalotto frutta 32mila euro, la tabaccheria Dell'oro baciata dalla fortuna

Ha fruttato 500 euro a testa ai 63 scommettitori che hanno puntato sul sistemone del Superenalotto delle sorelle Barbara e Roberta la nuova vincita messa a segno dalla tabaccheria Dell'oro di via Marecchiese. La ricevitoria, che non è nuova a forti vincite, è stata visitata per l'ennesima volta dalla Dea bendata che con un sistema 8x8 della bacheca Sisal ha portato una vincita di 32mila euro.