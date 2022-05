Il Siulp a convegno: "Poche risorse per combattere la criminalità aumentata a causa della pandemia"

Giovedì 26 maggio 2022, presso il palazzo della Provincia sito in Rimini via Dario Campana si è tenuto IX congresso provinciale del Siulp di Rimini, primo sindacato della Polizia di Stato. Nell'occasione dello svolgimento dei lavori congressuali, sono intervenuti il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza, il Vicario del Questore Fiorenza Grazia Maffei, l’Onorevole Elena Raffaelli, il Sindaco di Riccione Renata Tosi, il Sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, e l’Assessore alle politiche per la sicurezza urbana del Comune di Rimini Juri Magrini. Al termine dei lavori il Segretario Provinciale Generale uscente Monica Staurenghi è stata riconfermata alla guida del sindacato.

“La ormai consolidata vocazione turistica della Provincia di Rimini che la colloca tra le principali destinazioni dei turisti Italiani e stranieri, con il Comune di Rimini 5^ e quello di Riccione 11^, a livello nazionale come numero di presenze, l’enorme offerta ricettiva tra le prime in Italia con circa 2500 strutture alberghiere attive, l’organizzazione e lo svolgimento dei numerosi eventi circa 2500 all’anno, fanno della provincia di Rimini un territorio con uno dei più alti indici di intensità turistica d’Italia - ha ricordato nel suo intervento il segretario Monica Staurenghi. - Questo comporta l’oramai triste primato che colloca la città di Rimini sul podio per quanto riguarda l’indice della criminalità, con circa 4603 denunce ogni 100.000 abitanti. Purtroppo gli attuali organici delle forze di Polizia sono del tutto insufficienti per garantire soprattutto nel periodo estivo un adeguata sicurezza, tanto che le maggiori esigenze vengono fronteggiate con richieste di aggregazioni per il potenziamento dei servizi nella stagione estiva. Tuttavia nel corso degli anni si è assistito ad un depotenziamento strutturale anche del numero dei rinforzi estivi inviati nella provincia di Rimini, e questo ha comportato un sovraccarico di lavoro sulle già insufficienti risorse a disposizione, con un preoccupante deprezzamento sulla qualità del servizio offerto. Il SIULP di Rimini ha più volte denunciato pubblicamente la grave carenza degli organici della Polizia di Stato a Rimini per la Questura e per le Specialità della Polizia di Stato nonché l’insufficiente numero dei rinforzi estivi inviati nel corso degli ultimi anni, purtroppo il nostro grido d’allarme è rimasto inascoltato. Solo per fare un esempio la Polizia Stradale Riminese nel periodo estivo non riceve nessun rinforzo ( per questa estate sono previste 2 unità), stiamo parlando della provincia in cui secondo i dati Istat vi è un indice incidenti stradali che la colloca al 4^ posto in Italia.

"Il fenomeno dei reati contro il patrimonio - prosegue - è sempre molto presente e rilevabile dai resoconti della cronaca quotidiana, così come è sempre molto elevato il livello della diffusione dello spaccio e del consumo di ogni forma di sostanza stupefacente; è in costante e preoccupante incremento e costituisce una vera e propria grave piaga sociale che, per le dimensioni assunte e per l’attenuazione del suo disvalore sociale in ampi stati della popolazione, specie giovanile, ma non solo, costituisce un problema di civiltà e ci interroga sul modello di società verso cui andiamo, ancor prima che costituire un problema di polizia. Le sole forze dell’ordine, infatti, non riescono più a far fronte al contrasto di questo fenomeno che ha raggiunto dimensioni tipiche di diffusione dei fenomeni di massa. La realtà riminese negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare il fenomeno delle cosiddette baby gang, fenomeno relativamente nuovo in Italia, che a nostro avviso non può essere considerato una problematica specificatamente di polizia. E’ chiaro che questo è un fenomeno sociale legato prevalentemente alla mancata integrazione di alcune fasce di popolazione giovanili, oltre che alla crisi del modello educativo e ad una apatia dei valori che attira in questo contesto numerosi

giovani sollecitati anche dal tipo di offerta turistica proposta.

"Negli ultimi due anni di pandemia - aggiunge - sono aumentati i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata in questa Provincia. In particolare, la pandemia ha fatto emergere una fragilità economica e sociale che può essere terreno fertile per la criminalità organizzata. Le esigue risorse dedicate al contrasto di questi fenomeni hanno comunque permesso di smantellare diversi sodalizi criminali nonché di attuare un’azione preventiva avvalendosi del protocollo per la tutela e la legalità del settore alberghiero che ha consentito di fornire al signor Prefetto di Rimini informazioni tali da permettere di adottare nei confronti di società in odore di criminalità organizzata, diverse interdittive antimafia, molte delle quali riguardanti attività turistiche. Anche i fenomeni sotterranei dell'usura e dell'estorsione sono presenti nella nostra realtà assumendo una forma molto più raffinata e sottile, ossia non fatta con minacce o violenze, ma inserendosi in modo meno cruento, magari facendo entrare soggetti in qualità di prestanome negli asset societari che, nella realtà, sono pedine riconducibili alla criminalità organizzata. Per tale ragione è importante che la professionalità delle forze dell’ordine, anche in virtù del già accennato ridimensionamento degli organici, sia concentrata nel contrasto di questi fenomeni e non utilizzata nella logica della visibilità od ancora peggio per sopperire a carenze strutturali - organizzative di altri enti. Agli uffici investigativi si continua a chiedere molto, pretendendo che seguano ogni evento, qualche volta anche sovrapponendosi ad altre forze dell’ordine secondo un indirizzo costantemente emergenziale che sembra quasi prescindere dalla razionalizzazione delle risorse in un contesto che è quello di un sistema con una pluralità di forze".

"Sul versante del controllo del territorio - prosegue - nonostante il tentativo di potenziamento dell’organico per le ragioni su esposte non si riesce a garantire quelle risorse indispensabili per garantire ai cittadini un servizio efficace; fondamentale sarebbe potenziare il coordinamento tra le forze di polizia indispensabile per non sovrapporre le già carenti risorse che dovrebbero essere impiegate secondo una logica di suddivisione del territorio. La Questura di Rimini deve gestire il fenomeno immigratorio nella nostra provincia con notevoli sforzi organizzativi e gestionali. Si pensi ad esempio al già citato fenomeno dei rifugiati Ucraini che hanno scelto la nostra provincia per fuggire dalla guerra. Crediamo che sia indilazionabile in questo momento storico prendere in considerazione un nuovo modello organizzativo che preveda il decentramento delle competenze ai Comuni anche al fine di snellire l’attuale burocratizzazione dell’ufficio e l’enorme quantità di risorse umane utilizzate in quel settore rispetto alle risorse

compressive assegnate alla Questura.”