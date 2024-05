Il Siulp: "Insufficienti gli organici della Polizia di Stato nella provincia di Rimini, urgono potenziamenti strutturali”

Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia esprime "forte preoccupazione per il piano di distribuzione del personale della Polizia di Stato operativo dal prossimo mese di giugno che ha previsto per la provincia di Rimini un incremento di 17 unità". Ad esprimere le perplessità è la segretaria provinciale Monica Staurenghi che, in una nota stampa, sottolinea come i rinforzi "all’apparenza potrebbero sembrare un ottimo risultato ma, di fatto, questi agenti non sono altro che la sostituzione dei poliziotti che andranno in pensione nel corso di quest’anno. Dal 2023 al 2025 nella sola provincia di Rimini sono previsti più di 70 pensionamenti. Riteniamo che l’organico della polizia di stato nella provincia di Rimini rispetto alle ormai note necessità del territorio, sia inadeguato e fortemente sottodimensionato. Siamo una delle poche Questure in Italia a non avere un commissariato distaccato sul territorio, oltre al fatto che a seguito dell’annosa problematica immigrazione, ogni mese vengono distaccati ed impiegati presso i vari confini dello Stato, poliziotti in servizio presso la Questura Rimini".

"Condividiamo e ci associamo all’appello del sindaco di Rimini - prosegue la Staurenghi - invitando le istituzioni e le forze politiche sia locali che nazionali, a sollecitare il ministro dell’interno affinchè proceda in maniera celere all’invio di adeguati rinforzi per la stagione estiva oramai alle porte. Le centinaia di eventi, alcuni di rilevanza mondiale previsti per la prossima stagione estiva non possono più contare solamente sugli sforzi e sull’abnegazione delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine presenti in provincia che sono oramai allo stremo delle forze, continuamente sollecitati dalle istituzioni e dall’opinione pubblica a garantire sempre di più la propria presenza. E' necessario però che i rinforzi non siano concentrati solo nei 40 giorni a cavallo tra luglio ed agosto, ma che la polizia di stato nella provincia di Rimini venga rinforzata in maniera strutturale, prevedendo finalmente la costituzione di un commissariato distaccato, con un potenziamento adeguato alle sempre più pressanti esigenze della polizia stradale, della Ferroviaria, di Frontiera e della Postale".