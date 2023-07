Il Sostituto Procuratore Paci (Dda): "Crimine organizzato, a Rimini il problema è il riciclaggio"

"In tema di contrasto alla criminalità organizzata a Rimini va posta attenzione su tre problemi: il riciclaggio, il riciclaggio e il riciclaggio". Lo ha detto il Sostituto Procuratore della Dda di Ancona, Daniele Paci, nel suo intervento odierno alla tavola rotonda organizzata da Spi e Cgil Rimini, dal titolo "Legalità e sicurezza urbana: beni comuni", tenuta nel Salone "Adriano Polverelli" della Camera del Lavoro Territoriale. In particolare, il magistrato si è soffermato sul reato di riciclaggio riferito al territorio riminese, indicando i numeri del fenomeno: secondo i dati della Regione Emilia-Romagna, elaborati dall'Osservatorio Legalità della Provincia di Rimini, risultano 25 casi nel 2019 (ultimo dato disponibile) contro i 4 del 2010. "Si tratta di numeri da non sottovalutare", ammonisce Paci. Non solo, nel suo intervento ha evidenziato lo stretto legame esistente tra difesa dei diritti dei lavoratori e contrasto alle mafie. In un passaggio ha richiamato l'importanza delle denunce di vicende anomale nella gestione dei rapporti di lavoro, in un'ottica di fiducia tra lavoratori, sindacato, forze dell'ordine e magistratura. Tra gli intervenuti alla tavola rotonda anche Ivan Cecchini, coordinatore dell'Osservatorio Legalità Provincia di Rimini, Alice Parma, sindaca di Santarcangelo e consigliera delegata alla legalità della Provincia, l'assessore di Rimini Francesca Mattei. Tra i sindacalisti intervenuti, Raffaele Atti, segretario generale Spi Cgil Emilia-Romagna, che ha sottolineato l'impegno dello Spi sui temi della legalità ed in particolar modo nel portare questi aspetti all'interno della contrattazione sociale territoriale. Infine, Isabella Pavolucci, segretaria generale Cgil Rimini, ha ricordato come sia "urgente" l'adesione di tutti i Comuni al protocollo "anti evasione fiscale" dell'Agenzia delle Entrate.