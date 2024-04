Il sottopasso di viale Principe Amedeo chiude fino a fine maggio per lavori

Entrano nel vivo i lavori di Rete Ferroviaria Italiana per migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile e l'abbattimento delle barriere architettoniche del sottopasso Grattacielo, in viale Principe Amedeo a Rimini. Prosegue il cantiere all'intersezione con via Rodi e viale Principe Amedeo per la realizzazione del progetto di miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclabile del ‘sottopasso Grattacielo’ che prevede la riqualificazione del sistema di accessi al sottopasso con l'obiettivo principale di abbattere le barriere architettoniche, renderlo accessibile a ciclisti e disabili e risolvere i problemi di sicurezza legati al transito di pedoni e biciclette in sede promiscua.

In dettaglio gli interventi prevedono il completo rifacimento delle rampe di accesso al sottopasso con la creazione a monte e a mare di rampe continue con pendenza compresa tra il 5 e l’8%. Lato mare è prevista la realizzazione di un nuovo sistema di accesso, costituito da due rampe di scale (rispettivamente presso via Monfalcone e viale Rodi) per l'accesso pedonale ed una rampa dedicata al transito di persone portatrici di disabilità e ciclisti a mano. Lato monte le scale esistenti saranno sostituite da una rampa continua per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con andamento tale da raccordarsi con i marciapiedi di recente riqualificazione di piazzale Cesare Battisti angolo Corso Giovanni XXIII.

Per consentire la realizzazione di opere provvisionali interferenti propedeutiche alla nuova rampa, dal 6 maggio al 31 maggio è prevista la chiusura totale del sottopasso. Dal 1 giugno il sottopasso riaprirà al transito e i lavori di RFI proseguiranno senza necessità di chiusura per tutta la stagione estiva. Terminata la stagione, il cantiere proseguirà sul lato mare e sul lato monte con la previsione di una nuova chiusura del sottopasso.