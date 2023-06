Il sottopasso ferroviario del quartiere Macanno rinnovato con il "flusso" artistico di Ermes Bichi

Cerimonia d'inaugurazione, martedì mattina, per il rinnovato sottopasso ferroviario del quartiere Macanno. Una riqualificazione realizzata grazie all'opera di arte urbana firmata da "Ermes B." (Ermes Bichi). Una iniziativa promossa dal Comitato dei cittadini, presediuto da Simonetta Iacubino, nel cui iter è stato seguito dall'Amministrazione Comunale, e che ha ricevuto il sostegno degli sponsor "Oikos Pittura", "Sunroom" ed "Universal Pack". Un murale che prende il nome di "Flusso" e che nell'intenzione dell'artista ha l'obiettivo di donare "la percezione del paesaggio che muta". "Il flusso dell'acqua, dell'aria, della terra e delle persone in transito. E' uno sguardo al paesaggio dal finestrino del treno. Attraversando il sottopasso si ha la visione di un panorama che muta cromaticamente, il blu dell'acqua sfuma verso il colore giallo della luce concludendo con i toni rossi della terra, una via di passaggio che da una dimensione acquatica si sposta verso quella terreste", è quanto si può leggere nella targa scoperta proprio stamattina.

Per l'Amministrazione erano presenti la Sindaca Franca Foronchi, l'Assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni, il Consigliere Riccardo Franca. "Voglio complimentarmi con il Comitato Macanno - ha detto la Prima cittadina - attivissimo per il suo quartiere, ma non solo, e che cerca di valorizzarlo e preservarlo. Questa è una mattinata di festa, un grazie va sicuramente agli sponsor, ed è bello ritrovarci qui a poter dire che ognuno ha contribuito a realizzare questa opera di street art che oggi ammiriamo. Tutti i luoghi che rinascono attraverso una base culturale assumono maggior valore ed è con l'arte che possiamo disporre di diverse chiavi di lettura. Come amministratrice, da questo "flusso" voglio intravedere soprattutto una connessione, una unione di intenti per la nostra comunità, dalla zona mare a quella più interna e che fino al recente passato aveva vocazione agricola".

L'Assessore Uguccioni, che ha seguito l'iter dei lavori, ha sottolineato "l'impegno pratico di tutti. Preserviamo quest'opera - ha detto - e puntiamo alla sensibilizzazione della cittadinanza, confidiamo in particolar modo che non venga deturpata. Ringrazio l'artista Ermes Bichi per l'ottimo lavoro, gli sponsor ed in particolare l'Oikos per le vernici di altissima qualità, in grado di resiste anche all'allagamento dei giorni scorsi. Godiamoci la bellezza di quest'arte che ci è stata donata, con l'auspicio che possa essere una iniziativa da ripetere in altre zone della nostra città".