"Il suo parente è finito nei guai", anziana cade nel raggiro e viene ripulita da tutti gli oggetti preziosi

"Il suo parente è finito nei guai". Questo il tenore della telefonata che, nel pomeriggio di giovedì, è stata ricevuta da una 84enne residente nella zona di via Montescudo finita nel mirino dei truffatori. L'anziana, alla notizia, è andata nel panico e come spesso succede in questi casi è andata in balìa dei malviventi che dall'altro capo del telefono hanno iniziato a prospettare tutti gli scenari peggiori per il congiunto. Ovviamente, però, l'unico modo per salvare il parente era quello di mettere insieme una somma di denaro e, all'ovvia risposta dell'84enne di non avere grosse cifre in contanti, i truffatori le hanno "consigliato" di recuperare tutti gli oggetti preziosi che aveva in casa e di consegnarli a un emissario che si sarebbe occupato di farli avere al famigliare in difficoltà.

E' stato a questo punto che l'anziana, sempre più spaventata, ha recuperato tutti i monili d'oro che aveva nell'appartamento e, quando il truffatore si è presentato alla porta, ignara di essere finita in trappola li ha consegnati certa, però, di aver salvato il parente da una brutta fine. Solo in un secondo tempo, all'arrivo della nipote, l'84enne si è confidata raccontando quanto era accaduto e ha preso consapevolezza di essere stata raggirata. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere una Volante della Questura ma l'anziana, sotto choc, non è stata in grado di fornire elementi utili per individuare il truffatore. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione ma, secondo quanto emerso, sarebbe ingente.