Il Supercinema diventa centro culturale con una nuova gestione pubblica

Un centro culturale, luogo di aggregazione e di socialità, ma anche spazio di produzione e di apprendimento artistico con un forte legame con le altre realtà culturali del territorio: queste le direttrici principali che disegneranno il futuro del Supercinema di Santarcangelo, delineate dal progetto “C’entro” approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. “Un progetto – spiegano la sindaca Alice Parma e la vice sindaca con delega alla Cultura, Pamela Fussi – che nasce con l’obiettivo da un lato di dare nuovo spazio espressivo alle discipline artistico-culturali e dall’altro di proseguire la valorizzazione del Supercinema avviata con la gestione Dogville e, più recentemente, con gli importanti interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico – in larga parte finanziati dal Pnrr – che si concluderanno nelle prossime settimane”.



“Al centro del nuovo progetto ci sono ragazzi e ragazze che potranno approcciarsi al cinema e al mondo artistico più in generale, imparando e sperimentando linguaggi e modalità di espressione diversi e innovativi. Anche per far fronte al momento di crisi delle sale cinematografiche, la gestione del Supercinema tornerà pubblica: a partire dalla riapertura fissata in ottobre – concludono sindaca e vice – il nuovo progetto prenderà corpo attraverso un percorso di partecipazione e coinvolgimento delle tante realtà attive sul territorio”.



Il progetto prevede infatti di allargare l’attività del Supercinema a una serie di ambiti artistici legati alla vocazione principale e originaria, quella cinematografica, dal teatro alla musica fino alla comunicazione multimediale. Nel dettaglio, alle tradizionali proiezioni di lungometraggi si affiancheranno nuove proposte come serie tv, cortometraggi, spettacoli dal vivo, nonché attività didattiche come ad esempio talk, corsi e laboratori, per approfondire i diversi linguaggi artistici. Un’ulteriore direttrice del progetto riguarda l’attività di produzione artistica e culturale per la costruzione di un vero e proprio media lab: in questo caso, gli spazi del Supercinema potranno essere usati per la realizzazione di nuovi progetti, la creazione di gruppi di lavoro, lo studio e l’elaborazione di proposte, soluzioni, servizi e contenuti da erogare su commissione ad altri enti, istituzioni e associazioni del territorio.





Quanto al modello gestionale, il progetto prevede un accordo di co-gestione tra Fondazione Culture Santarcangelo – ente proprietario del Supercinema – e Santarcangelo dei Teatri: il primo soggetto vanta una solida esperienza nella gestione dello spazio, mentre il secondo ha una struttura adeguata e formata professionalmente per le finalità individuate. In ogni caso, tra gli obiettivi a lungo periodo c’è anche una gestione partecipata delle attività del Supercinema, in grado di coinvolgere soprattutto giovani collaboratori o associazioni che vorranno cimentarsi e contribuire alla gestione di una realtà culturale così importante per il territorio. Dopo il termine dei lavori in corso al Supercinema, che si concluderanno entro il mese di settembre, è previsto un momento di presentazione pubblica del progetto, che prenderà avvio formalmente nel mese di ottobre alla riapertura del cinema.