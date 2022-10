Il T-red rende gli automobilisti più disciplinati: crollano del 61% le infrazioni al semaforo rosso

Calano le sanzioni per attraversamento con il semaforo rosso sulle strade di Misano Adriatico. I mesi estivi hanno confermato la tendenza, già avviata in primavera, di sensibile diminuzione delle infrazioni, comparate allo stesso periodo dell’anno precedente. Nella stagione estiva, da giugno a settembre, sono state 436 le multe per passaggio con il rosso registrate, contro le 1.129 del 2021.

“Riscontriamo con piacere che la situazione si stia attenuando – commenta l’assessore con delega alla Polizia Locale Filippo Valentini -. Significa che l’innalzamento dell’attenzione funge da deterrente, a tutto beneficio della sicurezza sulle nostre strade. C’è ancora da lavorare, per portare le infrazioni a zero, ma notiamo con piacere la collaborazione da parte degli automobilisti”.