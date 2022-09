Il Tar rigetta il ricorso contro la "clausola sociale" nella gara sulla distribuzione del gas

Una "grande vittoria" grazie alla "novità della controversia". La Filctem-Cgil di Rimini esulta per la sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna che rigetta il ricorso contro l'inserimento della clausola sociale nel bando di affidamento del servizio di distribuzione gas del Comune capoluogo romagnolo. "La nostra convinzione- spiega il sindacato- è sempre stata che i servizi pubblici locali siano strategici per lo sviluppo economico, sociale, ambientale e occupazionale del territorio". Sviluppo che passa dal "mantenimento delle competenze e delle professionalità dei lavoratori". Nello specifico quelli di Adrigas. La Filctem-Cgil dopo "scioperi, manifestazioni e incontri con assessori e funzionari" era riuscita a fare inserire nel 2021 la clausola sociale a loro tutela, prima assente, nel bando pubblicato a fine 2020 da Palazzo Garampi. Inserimento cui si è però opposto il colosso 2i Rete gas dato che, sostiene, "impatterebbe sulla possibilità di predisporre un'offerta ponderata, seria e dimensionata". Per l'impegno preso con sindacati e lavoratori di Adrigas, l'amministrazione comunale "ha scelto il giudizio del Tar che, dopo un anno", lunedì scorso, ha rigettato la richiesta", prosegue la Filctem-Cgil. Con la novità di avere appunto affrontato, come si legge nella sentenza, la controversia sindacale. E sostendendo che la clausola sociale "non preclude agli aspiranti concorrenti di presentare un'offerta appropriata". Dunque, una "grande" vittoria che "pone al centro il lavoro e in particolare le condizioni del lavoro" e che "potrà essere esportata in tutti i bandi di gara italiani per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale".