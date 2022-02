Il Teatro Galli suggestiva cornice per la colazione o una cena

Sono la novità delle ultime settimane e sono sempre più apprezzate. Parliamo delle occasioni offerte da VisitRimini, in collaborazione con il Comune e Summertrade, per vivere il Teatro Galli anche al di fuori dalle rappresentazioni artistiche. La magnificenza della struttura appena restaurata affascina Riminesi e visitatori, che colgono l’occasione per godere degli stucchi e dei marmi oltre che dell’impareggiabile vista sulla Piazza Cavour che il Bar del Grifone è in grado di offrire. Oltre 300 persone sono passate dal Galli per questi Eventi conviviali a numero chiuso, fatti di bellezza, buon cibo e relazione e spesso le prenotazioni chiudono diversi giorni in anticipo rispetto alla data programmata. Un caso particolare è stata la Cena di San Valentino di lunedì scorso: un’occasione unica che è andata esaurita con ampio anticipo. Il calendario prevede tre nuovi appuntamenti al Galli nelle prossime settimane: l’aperitivo spagnolo a tema di sabato 26 febbraio dalle 18; la colazione americana a tema di domenica 6 marzo (due turni: 9.30 e 10.30); la cena in occasione della Giornata internazionale della donna di martedì 8 marzo alle 20



Ma non solo cibo e teatro. Proseguono le visite guidate alla città del week end e per occasioni speciali, in partenza dal Visitor Center della Rimini Romana (Corso d’Augusto 235). Hanno preso avvio lo scorso anno e sono diventate un appuntamento fisso del calendario cittadino. Sono tour che intendono mettere in luce il lato storico e artistico di Rimini, incrociandolo con tematiche sempre nuove, attraverso itinerari ad hoc e con l’accompagnamento di guide esperte. La programmazione delle prossime settimane prevede: il “Percorso felliniano” di sabato 19 febbraio alle 15.30; la visita alla città di Rimini in maschera per famiglie di sabato 26 febbraio alle 15.30; la visita dal Tema “Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli” di domenica 27 febbraio alle 10.30