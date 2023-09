Il tenente della Guardia di Finanza Gianni Girardi lascia Rimini, tra le operazioni portate a termine quella di Free Credit

Nella mattinata di venerdì ha avuto luogo, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, alla presenza del Comandante Provinciale, colonnello Alessandro Coscarelli e di tanti colleghi dei Reparti riminesi, un incontro per salutare il tenente Gianni Girardi che lascia Rimini per assumere un nuovo incarico in altra provincia. L’Ufficiale, dopo quasi quattro anni di permanenza alla sede, sarà, infatti, a breve, trasferito presso altro reparto del corpo in Veneto. Nel corso dell’intensa attività di servizio riminese il Tenente Girardi si è impegnato in tutti i settori di competenza della polizia economico-finanziaria, con spiccato riguardo alla lotta al riciclaggio, consentendo al Reparto di conseguire importanti risultati di servizio. A tal uopo si ricorda il fattivo apporto operativo fornito dall’Ufficiale nell’ambito delle importanti operazioni di servizio quali Heaven Trust, che ha portato al sequestro di ingenti disponibilità finanziarie, mobili ed immobili, nei confronti di soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati contro il patrimonio e la persona, reati tributari, riciclaggio e auto-riciclaggio nonchè Free Credit, attraverso cui si è riusciti a disarticolare un’organizzazione criminale con base a Rimini, ma ramificata sull’intero territorio nazionale, dedita alla creazione e commercializzazione di crediti d’imposta fittizi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sfruttando le agevolazioni dei cc.dd. “bonus locazioni” (crediti ‘imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda), “Sismabonus” (misure antisismiche) e “bonus facciate” (recupero o restauro facciate). Il Comandante Provinciale di Rimini Alessandro Coscarelli, nel formulare i migliori auguri per il nuovo incarico, ha ricevuto l’assicurazione da parte dell’Ufficiale sul massimo impegno per corrispondere alle aspettative di legalità economico-finanziaria anche nel futuro incarico.