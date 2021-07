Il terrore dei borseggiatori entra in azione, Mauro Vagnini fa arrestare due malviventi

Nuovo doppio arresto per Mauro Vagnini, l'agente della polizia Penitenziaria di Rimini con l'hobby di vigilare sui mezzi pubblici per bloccare i borseggiatori. A finire nella rete del poliziotto sono stati due nordafricani, entrambi 48enni, che si trovavano alla fermata dell'autobus nei pressi della stazione ferroviaria di Bellaria. I malviventi, un algerino e un tunisino, sono stati sorpresi sabato verso le 11 mentre sfilavano il portafoglio a un turista di Varese e Vagnini ha dato immediatamente l'allarme facendo accorrere una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno bloccato i ladri che, portati in caserma e perquisiti, sono stati trovati in possesso del maltolto. Processati per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e disposto il divieto di dimora per entrambi nella provincia di Rimini fino alla prossima udienza. Per Vagnini il doppio arresto fa lievitare a quota 157 i borseggiatori fatti catturare in flagranza.