Il tour 2022 di Achille Lauro sbarca all'Arena della Regina di Cattolica

Sbarcherà all'Arena della Regina di Cattolica, il prossimo 23 luglio, il tour 2022 di Achille Lauro che porterà sul palco “Achille idol superstar – electric orchestra”. L’artista sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. Tra collaborazioni con importanti autori e compositori e brani più intimi scritti in momenti di piena solitudine, “Achille idol superstar si presenta come un ibrido: crossover tra diversi generi, stile unico e inconfondibile. Le nuove tracks cercano di aprire un varco che porta dritto alla musica internazionale, staccandosi dalle logiche di mercato con l’obiettivo di spingersi verso un mood autentico e originale. La cover di “Achille idol superstar è un’opera originale degli artisti internazionali contemporanei di origine italiana Miaz Brothers, attivi tra Londra e Valencia. La tecnica pittorica che utilizzano è estremamente particolare, perfetta per raccontare l’esperienza musicale di quest’album rappresentando la libertà di scegliere di essere ciò che si vuole essere, lasciando aperte interpretazioni, senza definizioni precise.

Contestualmente all'annuncio della data estiva, l'organizzazione di Pulp Concerti ha anche reso noto che la data del cantante prevista a Cesena a maggio al nuovo Teatro Carisport non si potrà tenere a causa delle limitazioni di capienza dovute al covid. I biglietti saranno comunque validi per il concerto cattolichino e sarà possibile acquistarne di ulteriori sul canale Ticketone.