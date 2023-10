Il “Trono di Verucchio 2023" ai cinque Gruppi Ci.Vi.Vo.

Va ai cinque gruppi Ci.Vi.Vo Il Trono di Verucchio 2023, ai volontari che da anni si mettono a disposizione della comunità e dedicano tempo ed energie per il bene comune. La cerimonia di consegna è in programma sabato 7 alle 10.30 nella Chiesa di Sant’Agostino, all’interno di quel Museo Civico Archeologico che custodisce il prezioso reperto ligneo villanoviano che ne è il fiore all’occhiello

“Dal 2019, l’amministrazione comunale ha istituito un riconoscimento speciale che assegna ogni anno a un cittadino, un ente, un’istituzione che si sono particolarmente distinti per l’attività svolta, la sensibilità dimostrata, l’aiuto concreto portato in determinate situazioni, dando lustro con la loro opera, all’intero paese e abbiamo scelto di insignire il cittadino o i cittadini meritevoli nell’ambito dell’oramai tradizionale “Festa della Storia”, evento dedicato ai personaggi e alle azioni che in qualche modo hanno fatto la storia di Verucchio per creare un ponte ideale fra i protagonisti del passato e quelli del presente. In questa nona edizione ne costituirà il momento inaugurale” spiega la sindaca Stefania Sabba. Ricordando: “Nella prima edizione il Trono fu consegnato al giovane musicista Federico Mecozzi, nel 2020, in piena pandemia all’Asp Valloni Marecchia come simbolo di tutti i soggetti impegnati nella lotta al Coronavirus, l’anno successivo alla tennista Lucia Bronzetti che è arrivata nelle prime cinquanta al mondo e nel 2022 a tutte 12 le famiglie che hanno ospitato fra le mura domestiche i profughi ucraini costretti a lasciare le loro case. Quest’anno lo consengnamo ai referenti dei cinque Gruppi Ci.Vi.Vo. e idealmente a tutti i preziosissimi concittadini che si dedicano in maniera gratuita e spontanea al bene di Verucchio e dei verucchiesi”

Sono come detto cinque i gruppi nati nel tempo: “Un passaggio nella storia” che si occupa della golfcar elettrica come cui accompagna le persone con difficoltà motorie agli eventi o in visita ai contenitori culturali, gli “Amici della Biblioteca” che promuovono la cultura con iniziative rivolte ad adulti e in particolare ai ragazzi, il gruppo “Decoro e Manutenzione” da Fulvio Poggioli che si occupa della tutela e del ripristino di arredi e panchine, casette bookcrossing… quello “Verde Speranza” che si prende cura del verde pubblico e infine il gruppo “E20 e contenti” che fa da supporto organizzativo e logistico a manifestazioni e iniziative. “Il tempo è un bene preziosissimo e metterlo a disposizione degli altri in maniera spontanea e gratuita è l’atto di generosità più grande che esista. Per questo ringraziamo di cuore tutti i componenti del gruppi che abbiamo deciso di insignire ufficialmente con il nostro Trono e tutti coloro che operano nel settore del volontariato” chiosa la sindaca Sabba.