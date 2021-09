Il turismo chiede un contatto diretto: in 15mila agli sportelli dello Iat

Non solo digitale, VisitRimini sottolinea come in molti si siano rivolti direttamente agli uffici per richieste particolari che non riuscivano a soddisfare semplicemente consultando il web

Dal primo di maggio al 31 agosto i 6 uffici IAT gestiti da VisitRimini aperti durante la stagione, hanno registrato 15.000 contatti con turisti che hanno telefonato o sono entrati direttamente (oltre ai 41.000 contattati nella biglietteria Start Romagna in piazza della Stazione, che VisitRimini ha presidiato durante l’estate). Sebbene la comunicazione turistica, come noto si sposti sempre di piu? sul digitale, esiste dunque ancora un servizio che viene apprezzato dal pubblico e che forse da? il senso dell’attenzione che una citta? riserva ai suoi ospiti. E? il servizio di Informazione e Accoglienza Turistica tradizionale, quello in cui le persone si parlano, si incontrano, si sentono accolte e ben volute. Potremmo pensare che ormai si tratti di un servizio a cui si rivolgono solo coloro che non usano il web per reperire informazioni. Ma non e? cosi?. Molti si sono rivolti agli uffici di VisitRimini durante la stagione appena conclusa, perche? avevano richieste particolari, che non riuscivano a soddisfare semplicemente consultando il web.

Parliamo della camera vista mare, ma lontano dalle vie di passaggio. Di quella singola e con la vasca da bagno comoda. Dell’hotel con la piscina ma solo d’acqua di mare, di una struttura dove l’amico a quattro zampe sia ben voluto e vicino a un parco. Con l’animazione per i bambini ma non troppo piccoli o ancora: la camera che piu? romantica non si puo?. C’e? poi la serie di richieste legata all’alimentazione, all’accessibilita?, all’inclusivita? e chi piu? ne ha piu? ne metta. Senza dimenticare la richiesta di pernottamento singolo per la notte del 14 di agosto, quando tutti, ma proprio tutti gli hotel erano al completo. E? l’altra faccia della medaglia della globalizzazione. E? quell’aspettativa di inclusivita? che Rimini sa ispirare, forte della sua grande e variegata offerta turistica. Discorso a parte, poi, va riservato al Visitor Center della Rimini Romana, che ha attratto 4300 ingressi in 3 mesi. Numeri inediti per l’ufficio informazioni in Corso d’Augusto, che segnano l’apprezzamento della mostra fotografica #365ClickRimini – un anno di scatti sui social e delle visite guidate alla citta?, che partono proprio da qui: numeri che fanno del Visitor il principale hub turistico della citta?.