Il "vampiro" della benzina era un dipendente comunale, l'uomo denunciato dai carabinieri

Al termine di una serie di indagini i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno denunciato a piede libero per furto di carburante un 61enne di Morciano di Romagna. L'uomo, secondo quanto emerso, è un dipendente di un comune che, approfittando del suo ruolo, utilizzava le tessere carburante dell'amministrazione non per rifornire i veicoli dell'ente ma quelli di sua proprietà. Il 61enne, infatti, fermadosi ai distributori riempiva delle proprie taniche private di benzina e gasolio. Un furto stimato dai carabinieri che si aggira intorno ai 100 litri di carburante e per il quale è stato deferito all'autorità giudiziaria.