Il vento scuote il riminese nella notte: un centinaio di interventi dei pompieri

Il maltempo che nella notte tra venerdì e sabato ha messo sottosopra un po' tutta la Romagna non ha risparmiato il riminese. Le fortissime raffiche di vento sulla costa hanno superato i 100 chilometri all'ora, in particolare nella zona di Torre Pedrera. I Vigili del Fuoco di Rimini sono al lavoro per rimuovere rami e alberi caduti e per gli altri danni causati dal maltempo. Quasi un centinaio gli interventi per sistemare alberi pericolanti, insegne, gazebo e impalcature rovesciati dalle folate.

E dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica è attiva nel territorio del comune di Rimini l’allerta meteo numero 17, per vento e stato del mare, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. Si ricorda inoltre che fino alla mezzanotte di sabato è attiva l’allerta meteo numero 16, per vento, sempre gialla. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati, non accedere a moli e dighe foranee.