Il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro in visita ai Vigili del fuoco di Novafeltria

Nella mattinata di mercoledì 6 Aprile il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro Mons. Turazzi ha effettuato una visita pastorale presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria, sita presso il Comune di Talamello. L’evento si è svolto alla presenza di una nutrita rappresentanza del personale in servizio presso la sede dei Vigili del Fuoco di Novafeltria e Rimini e di una delegazione composta dalle autorità dei Comuni di Talamello e Novafeltria, in rappresentanza dell’Unione di Comuni Valmarecchia, dai rappresentanti locali delle Forze dell’Ordine, del Soccorso sanitario e di alcune associazioni pensionistiche.

Il Vescovo è stato accolto dal Comandante Provinciale Ing. Piergiacomo Cancelliere il quale ha introdotto Mons. Turazzi ad una visita della caserma illustrando altresì le attività svolte nell’ambito dell’ampio territorio di competenza del Distaccamento (circa 550 Kmq) a far data dall’aprile 2011, anno che ha sancito l’annessione di sette comuni tra cui Novafeltria e Talamello al Comando di Rimini.

La visita pastorale è proseguita con la celebrazione della Santa Messa, al termine della quale Mons. Turazzi ha voluto ringraziare i Vigili del Fuoco e tutti gli Enti di Stato per l’incessante opera di soccorso mai venuta meno durante tutta l’emergenza pandemica, all’insegna di altruismo e solidarietà a favore di quanti, per motivi diversi, si siano venuti a trovare in difficoltà; con l’occasione tale ringraziamento è stato esteso anche ai Vigili del Fuoco ucraini che nei luoghi di devastazione continuano a prestare il loro aiuto anche laddove vi è ormai ben poco da salvare.