Il Vescovo di Rimini in visita alle Officine di Trenitalia

Il Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, ha incontrato i lavoratori delle Officine di Trenitalia in viale Tripoli, a Rimini, in occasione della santa Pasqua. È infatti tradizione che il martedì della Settimana Santa il Vescovo di Rimini faccia visita all’officina e presieda la Messa all’interno dello stabilimento stesso. Si tratta di una celebrazione sempre molto sentita, alla quale hanno partecipato anche quest’anno in massa tutti i lavoratori. Ad accompagnare la celebrazione sono stati i canti delle suore della congregazione Sorelle dell’Immacolata di Miramare.



Nella stessa mattinata i sacerdoti don Lauro Bianchi, don Giuseppe Giovannelli e il diacono Quinto Bernardini hanno benedetto le maestranze nei loro posti di lavoro. Accompagnato dal dirigente d’impianto ing. Antonio Bernardini, il Vescovo Nicolò ha fatto visita allo stabilimento mostrando molto interesse alle lavorazioni meccaniche che vengono svolte ed ha ascoltato le preoccupazioni dei lavoratori.