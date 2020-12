Il via vai di auto incastra la spacciatrice, trovata con le bustine di "neve"

Nella serata dello scorso 13 i dicembre i residenti di via Foligno, a Torre Pedrera, avevano chiamato i carabinieri per segnalare uno strnao via vai di auto lungo la strada. Sul posto era intervenuta una pattuglia dell'Arma coi militari che avevano fermato una 38enne, originaria di Rieti ma residente a Rimini. Sia il veicolo che la donna erano stati controllati e, nelle tasche di lei, erano spuntate diverse dosi di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi. La successiva perquisizione domiciliare aveva poi permesso di scoprire nell'appartamento tutto il kit dello spacciatore: sostnaze da taglio e il materiale per confezionare le dosi. Il tutto era valso le manette alla 38enne che, nella giornata di martedì al termine del processo, ha visto il giudice convalidare il fermo sottoponendo la donna alla misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa della prossima udienza.