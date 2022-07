Il Vice Sindaco di Cicognola in vacanza a Bellaria ricevuto da Giorgetti

Il Sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto nella giornata di venerdì la gradita visita di Cristiano Maggi, Vice Sindaco di Cicognola (Pavia), in questi giorni ospite di Bellaria Igea Marina in veste di turista. Un incontro informale ed estremamente cordiale, a margine del quale il primo cittadino di Bellaria Igea Marina ha augurato a Maggi, accompagnato dalla famiglia, un buon prosieguo di vacanza in vista della Notte Rosa.