Il volo per Tirana lascia Rimini per Forlì, l'ira del Fellini: "Inatteso, chiediamo il risarcimento"

Si apre un fronte di guerra tra gli aeroporti di Forlì e Rimini. Quello che era stato paventato come una forma di concorrenza da non ripetere, secondo quanto indica una nota dell'aeroporto di Rimini, in raltà si sarebbe verificata con Forlì. L'arrivo di Albawings a Forlì con il volo per Tirana per il "Fellini" ha il sapore dello scippo. Lo dice una nota, che spiega di aver attivato un'azione di risarcimento nei confronti della compagnia albanese. Così la nota di Airiminum: "A seguito della decisione di Albawings di interrompere i voli dall’aeroporto Fellini, ai sensi del contratto firmato l’1/11/2019 con scadenza 1/11/2023, è maturata una penale di circa 100 mila euro a favore di Airhandlings s.r.l. a titolo risarcitorio per gli investimenti commerciali effettuati in questi anni per il consolidamento della rotta tra Tirana e la Romagna. Tale situazione è stata notificata alla compagnia in data odierna dallo studio legale di Milano di fiducia di AIRiminum".

La compagnia albanese, arrivata per la prima volta in Romagna nel 2016, ha generato presso l’aeroporto Fellini circa 117 mila passeggeri complessivi (media annua di circa 30 mila passeggeri). I voli, interrotti a settembre 2020 per le restrizioni Covid, secondo quanto indica Airiminum sarebbero dovuti ripartire a fine ottobre 2021 e i relativi biglietti sono stati messi in vendita nella piattaforma web della compagnia fino al 5 ottobre 2021. In seguito, gli stessi sono stati cancellati e, in data 5 novembre 2021, la compagnia ha annunciato che li avrebbe ripresi presso un altro aeroporto distante circa 50 chilometri dal Fellini a partire dal 16 dicembre. La settimana scorsa Albawings ha annunciato la partenza della nuova tratta aerea da Forlì per Tirana.

Commenta la società di gestione del Fellini: "Tale decisione era inattesa considerando che, come già successo in passato, per andare incontro alla compagnia – gravata, come tutto il comparto turistico e aereo, dagli effetti della pandemia Covid – in data 25 febbario 2021, con un emendamento al contratto vigente, si era deciso di concedere alla compagnia l’azzeramento totale dei costi per il servizio di handling per l’intero 2021. Tale iniziativa intrapresa da AIRiminum, oltre che a tutelare il processo di crescita di un’infrastruttura strategica dell’intera riviera romagnola (allo stato rallentata solo in conseguenza delle restrizioni dovute al Covid), ha lo scopo preciso di rafforzare quel processo strategico di internazionalizzazione e il livello di mobilità e accessibilità al territorio che vede coinvolti ormai da tempo i principali stakeholder economici e istituzionali del contesto rivierasco romagnolo; obiettivi strategici, questi, che non possono prescindere da infrastrutture aeroportuali efficienti, gestite da aziende con modelli di business solidi e chiari progetti industriali, che siano soprattutto sostenibili dal punto di vista economico e finanziario".