Si è spenta le regina della piada riminese, per 65 anni è stata un'icona del territorio

Si è spenta improvvisamente, nella notte tra giovedì e venerdì, Ilde Urbinati la regina della piada riminese che per 65 anni ha retto il suo chiosco di Covignano divenendo un punto di riferimento per i riminesi e gli amanti della piadina. L'imprenditrice 87enne, nel corso del tempo, era diventata un'icona e lo scorso maggio era stata celebrata dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessore Mattia Morolli per la sua attività fondata dal padre nel 1958. Da quel giorno, e fino a pochissimo tempo fa, "la Ilde" è sempre stata in prima fila nella gestione dell’attività. Le sue piadine continuano a seguire la tradizione, come se il tempo si fosse fermato: mantenendo inalterata la ricetta originale sin da quando il chiosco, che inizialmente vendeva bibite e gelati, ha iniziato a sfornarle.

Nel giugno del 2018, in occasione dei 60 anni di attività, il "Bar Ilde" era stato insignito della targa di Bottega storica. “Questo luogo fa parte dell’identità di Rimini e dei riminesi – aveva detto l'allora sindaco Gnassi consegnando la targa d’argento con la riproduzione della formella del Cancro del Tempio Malatestiano, simbolo zodiacale della Città di Rimini -. Fa parte delle radici di tutti noi, da cui la nostra città non può prescindere per costruire il suo futuro e proseguire nel progetto di rinnovamento che sta avvenendo. Anche il grande chef Massimo Bottura quando è venuto qui ha reso omaggio alla Ilde e alla tradizione della nostra cucina affermando che anche lui, senza luoghi come questo, non sarebbe il grande chef che è oggi”.

“Siamo orgogliosi di avere il Bar Ilde come associato – aveva detto il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino consegnando la targa celebrativa per i 60 anni dell’attività – e ancora più orgogliosi di celebrare Ilde per questo storico traguardo che porta con sé tutta la professionalità, l’impegno e l’amore per la nostra terra che questa famiglia ha messo e mette tutt’ora in questa attività a cui tutti i riminesi e tanti turisti sono affezionati. E’ stato emozionante ricordare il vero inizio del bar Ilde: nel 1958 suo padre, di professione fattore, decise di aprire l’attività nonostante moglie e figlia non fossero d’accordo. Qualche tempo dopo Ilde, vedendolo fare un caffè non proprio a regola d’arte, si è sentì dire: ‘fallo tu se sai fare meglio’. E così è stato: la sfida è stata vinta e Ilde da quel giorno, per la nostra gioia, non è più uscita dal suo bar”.

Gli anni sono trascorsi ma il baretto è sempre rimasto al suo posto, ampliato e ammodernato con le sole migliorie che è stato possibile apportare. Oggi l’intera attività ruota intorno alla piada, proposta con oltre 100 tipi di farciture diverse e accompagnata da un’ampia scelta di bevande, dolci e caffè. Negli ultimi tempi erano stati i figli Gianluca e Nicoletta a prendere in mano le redini del chiosco, ma mamma Ilde è sempre stata presente a controllare tutto e tutti, dispensare sorrisi e intrattenere clienti e amici con i suoi aneddoti e le sue battute in dialetto. E anche le nipoti Federica e Francesca seguono le orme rappresentando la quarta generazione.

Il Bar Ilde è stato anche celebrato dalla guida del Gambero Rosso nella sua sezione dedicata agli street food. Nella recensione del locale di Covignano si legge: "Il “Baretto della buona piadina” ha un’apertura stagionale ed è qui dal 1958, a deliziare riminesi e turisti con le bontà del cibo di strada locale. La famiglia di Ilde gestisce con grande passione questo chiosco, con una piacevole posizione nel verde, e prepara una piadina ben fatta, proposta in tantissime versioni, dalle “piccantose” alle “porchettose”, dalle “prosciuttose” alle “hamburgerose”. Un esempio? La Mc Ilde, con salsiccia, cipolla stufata, lattuga condita, pomodori e ketchup. Da non perdere i cassoncini alla zucca o con le rosole. Servizio molto cordiale".