Illuminazione e un dog park, la giunta realizzerà i progetti proposti con il bilancio partecipativo

"Il Bilancio Partecipativo si conferma un'esperienza riuscita di amministrazione condivisa con i cittadini. Fin dalle prime fasi del percorso - afferma l'assessore Elisa Malpassi - è emersa una grande volontà di contribuire attivamente al miglioramento degli spazi di San Giovanni, con proposte interessanti e creative. Ci teniamo davvero a ringraziare tutti i proponenti per le loro idee e per aver seguito con curiosità e passione tutto il percorso del Bilancio Partecipativo. Oggi siamo pronti ad annunciare i 4 progetti risultati vincenti".

Dopo la proposta e la selezione di 12 progetti, la loro presentazione con video ed immagini a cura dei proponenti, il 6 giugno si è aperta la fase di voto che si è conclusa il 4 luglio. Le votazioni sono avvenute online o presso la sede comunale. Ben 573 i marignanesi che hanno votato per la proposta preferita. Dalle votazioni emerge che il Capoluogo è la frazione che ha votato maggiormente essendo anche quella da cui è arrivato il maggior numero di proposte. A Capoluogo, infatti, il 43.9 % dei voti, a seguire Pianventena, Santa Maria in Pietrafitta e Montalbano. I progetti più votati hanno ricevuto più di 80 voti, i meno votati circa 10. Tutte le proposte hanno ricevuto voti che hanno interessato trasversalmente tutte le differenti fasce di età: dagli over 60 fino agli adolescenti, con equilibrio tra cittadini/e maschi e femmine.

I progetti risultati vincitor :

- 81 Voti - Proposta 7 - Capoluogo - Ripristino tratto river da Panificio a Circolo Arci

- 79 Voti - Proposta 10 - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione pubblica via Umbria

- 62 Voti - Proposta 2 - Pianventena - Illuminazione pubblica via Vallette

- 38 Voti - Proposta 8 - Montalbano - Creazione di un dog park presso il Parco di Montalbano

"Come nella scorsa edizione abbiamo intenzione di finanziare un quinto progetto, compatibilmente con le esigenze di Bilancio, in quanto è stato particolarmente votato dai giovani e rappresenta un'opportunità per tutta la comunità marignanese: la postazione multimediale polivalente. È stato il secondo progetto più votato in assoluto, con una differenza di pochi voti rispetto al primo. Crediamo potrà offrirci molti scenari importanti in occasione di eventi e proposte e nell'ottica di un'amministrazione sempre più innovativa e condivisa con i giovani", conclude l'assessore.