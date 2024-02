Interventi per 55 mila euro sull'illuminazione pubblica santarcangiolese

Sono stati recentemente completati o sono in corso di ultimazione alcuni interventi di manutenzione alla pubblica illuminazione e realizzazione di nuovi punti luce in diverse zone del territorio comunale per un importo complessivo che supera i 55mila euro.



Nel complesso, l’intervento di manutenzione ha riguardato la sistemazione di circa 25 punti luce danneggiati o non funzionanti nelle vie Covignano, della Cooperazione, Tevere, Gronda est, Patrignani, De Gasperi, Ruggeri, della Resistenza, Beato Pio Campidelli, Bionda, Montalaccio e in piazzetta dei Tigli.



Circa una quindicina, invece, i nuovi punti luce installati con interventi puntuali: due nel vialetto pedonale che collega via Morvillo con via Piadina, dee nel parco di via Pietro Nenni, tre in via Vecchia Emilia e sei in via Casadei, con un sistema fotovoltaico a illuminazione a led con ricarica solare.



Proprio in questi giorni si è conclusa anche la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di via Andrea Costa, di fronte al centro commerciale la Fornace, con un sistema di illuminazione intelligente che rileva la presenza di pedoni e aumenta l’intensità della luce al passaggio.

Interventi anche nei sottopassaggi e sugli impianti semaforici

Il sottopassaggio pedonale del Cimitero centrale, invece, è stato illuminato con l’installazione di una striscia a led. Sempre in tema di nuove illuminazioni, sono terminati anche i lavori per i dodici nuovi lampioni in via Ronchi e sono in via di conclusione quelli di via Scalone, finanziati precedentemente grazie a un contributo di 130mila euro del Pnrr.



Altri interventi riguardano invece la manutenzione di lampeggianti, impianti semaforici e tabelle luminose nelle rotatorie di via Tomba e di via Contea, nelle vie Marecchiese e Celletta dell’Olio, all’incrocio tra le vie Braschi e Mazzini nonché tra le vie Gavine e Santarcangiolese.



In programma all’inizio della prossima settimana, infine, l’intervento per la posa di dispositivi che rilevano la presenza di veicoli fermi al semaforo – regolando di conseguenza il traffico in maniera intelligente – all’impianto semaforico all’incrocio tra la SS258 Marecchiese e la SP49 Trasversale Marecchia. Per consentire l’intervento, sabato 2 marzo dalle 9 alle 18 il tratto della strada statale nei pressi dell’incrocio sarà percorribile a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri se necessario.