Illustrato il Dpcm di novembre: coprifuoco e chiusura dei centri commerciali nel week-end

Il premier Giuseppe Conte ha illustrato alla Camera le nuove misure in arrivo per il contenimento dei contagi, contenute in un nuovo Dpcm in arrivo domani, martedì 3 novembre. Le nuove misure prevedono la divisione delle Regioni in tre diverse fasce di rischio con restrizioni mirate e differenziate a seconda dei livelli di contagi nei territori. Conte ha spiegato "nel Dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive". L'inserimento di una Regione in una delle fasce avverrà "con un'ordinanza del ministro della Salute". Questi scenari dovranno tener conto - ha spiegato il premier - dell'indice di replicabilità del virus, dei focolai e della situazione dell'occupazione dei posti letto negli ospedali. .Il premier Conte ha spiegato che "ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome" e che quindi le misure sono state modulate "sulle differenti criticità" delle Regioni

"L'rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un'altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese", ha specificato Conte. Dopo aver descritto il quadro epidemiologico in Italia, che attualmente è “critico e preoccupante”, Conte ha annunciato il piano d’azione del governo per contenere e mitigare il contagio. Il premier ha detto che l’intervento sarà modulato in base alle differenti criticità nei singoli territori, ossia dove c’è più circolazione del virus e rischio tenuta dei sistemi sanitari regionali.

Per l’intero territorio nazionale, il governo sta pensando a: