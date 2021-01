Imbiancato l'entroterra, i fiocchi di neve continuano a cadere da Pietracuta in su

Risveglio imbiancato per l'entroterra della provincia di Rimini che, come da previsioni meteo, è stato interessato da un'ondata di maltempo che ha portato la neve fino a quote collinari. Se, lungo la costa, le temperature sono rimaste al di sopra dello zero nella Valmarecchia la situazione ha visto accumularsi i fiocchi da Pietracuta in su. Nella mattinata è scattato il piano di pulizia delle strade e lo spargimento di sale per evitare il formarsi di ghiaccio e, secondo quanto emerso, sia la viabilità principale che quella secondaria non ha subìto problematiche. Al momento tutte le strade risultano percorribili e non ci sono paesi isolati. Per quanto riguarda gli accumuli di neve, si va dai pochi centimetri di Novafeltria ai 40 nella zona di Pennabilli. Nonostante il freddo e le precipitazioni, i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno provveduto a pattugliare il territorio sia per prestare aiuto in caso di problematiche che per far rispettare le normative anti-covid.