Imbrattato il Parco del mare: il sindaco Sadegholvaad: "Un cogl***e"

Amaro sfogo del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, dopo che un vandalo ha imbrattato con la vernice spray le mattonelle del Parco del mare. Una mano anonima è entrata in azione nella zona antistante a Marina Centro, il tratto già completato del nuovo lungomare riminese, utilizzando una bomboletta di colore azzurro per scrivere la parola "Antifa" sulla passeggiata pedonale. L'immagine ha fatto il giro dei social riminesi e lo stesso primo cittadino, sul suo profilo Facebook, ha ripubblicato lo scatto commentando senza mezzi termini: "Chi imbratta non è un antifascista, è un cog****e!". Sono in corso gli accertamenti per cercare di individuare l'autore del vandalismo.