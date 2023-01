Immigrazione clandestina, tre stranieri nella rete della Polizia di Frontiera

Procedono serrati i controlli della Polizia di Frontiera presso l'aeroporto "Federico Fellini" di Rimini per controllare i passeggeri extra Schengen ed accertare la regolarità del loro arrivo in Italia. A finire nella rete degli agenti, nei giorni scorsi, sono stati tre stranieri che avevano tentato di entrare con documenti non in regola. Il primo è stato un 26enne, sceso da un volo in arrivo da Tirana, e ritenuto essere a forte rischio di immigrazione clandestina tanto da essere respinto. Successivamente il giovane, secondo quanto emerso, con uno stratagemma era riuscito ad entrare in Italia e dopo essersi disfatto del proprio documento ha tentato di imbarcarsi da Malpensa su un volo per Londra utilizzando un passaporto falso. Gli agenti, dopo averlo smascherato e denunciato, hanno emesso nei suoi confronti un provvedimento di immediata espulsione dall’Italia.

Sempre al "Fellini" la polizia ha respinto un secondo albanese 40enne che, al momento dei controlli dei passeggeri in arrivo, è risultato aver già soggiornato in Italia con un visto turistico più del tempo consentito. Secondo le ipotesi degli inquirenti era probabile che l'uomo cercasse di tornare per motivi di lavoro. Durante le fasi di accertamento è stato individuato anche il connazionale e coetaneo che lo attendeva in aeroporto che avrebbe dovuto fare da "garante" per permettergli il soggiorno in Italia. Identificato, è emerso che si trattava di un clandestino sul territorio nazionale oltre che privo di documenti. Quest'ultimo è stato quindi denunciato a piede libero e segnalato all'Ufficio Immigrazione della Questura.